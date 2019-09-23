2019/09/23 | 12:56

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نافاس مع باريس حتى الان

الاثنين

23

أيلول

2019 :

12:46 pm

18

نافاس بهذا الاسبوع ( ريال مدريد + ليون) 180 دقيقة 0 تسديدات على مرماه “حقق الكلين شيت الثالث له في الدوري الفرنسي من 3 مباريات لعبها

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