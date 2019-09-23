2019/09/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

شدد عضو مجلس النواب العراقي منار عبد المطلب هاشم على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد خالياً من المشاكل التي تواجه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيابية لـ"العهد نيوز" العام الدراسي الجديد يجب أن يختلف عن سابقه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيابية لـ"العهد نيوز" العام الدراسي الجديد يجب أن يختلف عن سابقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).