إيكاردي: لا أصدق ما يشاع حول ميسي

2019/09/23 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، إن مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لا يقف وراء ابتعاده عن المشاركة مع منتخب التانجو.وكانت تقارير

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