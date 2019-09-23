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شاهد بالفيديو.. مساعٍ لإدخال تكنولوجيا المعلومات الى قطاعات الصحة والتعليم


شاهد بالفيديو.. مساعٍ لإدخال تكنولوجيا المعلومات الى قطاعات الصحة والتعليم
2019/09/23 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mkFb1c-D0O0

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