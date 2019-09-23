2019/09/23 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على عدد من المتهمين بجرائم الخطف والسرقة والقتل في بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد :” تم القاء القبض على متهم بالخطف ضمن منطقة حي العامل ومتهم اخر بجريمة السرقة في منطقة الكاظمية المقدسة “.واضاف : ” القت قوة امنية القبض على متهم في منطقة البتاوين وفق مذكرة قبض قضائية […]

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