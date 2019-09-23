2019/09/23 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، اليوم الاثنين، أن لجنته ستنتخب اليوم رئيسا للجنة بعد انسح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة النيابية تنتخب رئيسا لها بعد انسحاب الصجري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة النيابية تنتخب رئيسا لها بعد انسحاب الصجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).