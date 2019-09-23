نفط الجنوب يضم 5 لاعبين ويقترب من التعاقد مع محترف امريكي

2019/09/23 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر بنادي نفط الجنوب الرياضي، اليوم الاثنين، بتعاقد النادي مع خمسة لاعبين لتمثيل فريقه السلوي في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "ادارة النادي تعاقدت مع خمسة لاعبين لتمثيل الفريق السلوي، وهم عادل عباس وحمزة محمد وفقار فاهم ونور بدر وحسن طارمية".

واضاف المصدر ان "النادي بصدد اكمال بقية التعاقدات قريباً، وضم لاعب محترف أمريكي لصفوف الفريق".

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