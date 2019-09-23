النزاهة البرلمانية تنتخب اليوم رئيسا لها بعد انسحاب الصجري

2019/09/23 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تعقد لجنة النزاهة النيابية، إجتماعاً اليوم الأثنين لحسم رئاسة اللجنة بعد انسحاب المرشح السابق النائب علي الصجري.

وذكر مصدر نيابي في تصريح صحفي ان "اللجنة ستفتح اليوم باب الترشيح للمنصب" مشيراً الى، ان "عضو اللجنة أحمد المشهداني هو المرشح الأقرب لرئاسة اللجنة".وكان النائب علي الصجري، أعلن أمس عن تخليه لموقع "الرئيس" في لجنة النزاهة النيابية.وعزا الصجري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه قراره الى "الضغوطات السياسية ومشاركة أغلب الكتل في تفشي آفة الفساد المالي والإداري وتسلط القرارات العنجهية التي من شأنها تبويب كل من شأنه كسب الأرباح على حساب ابناء الشعب" عاداً "الدور الرقابي البرلماني ضعيف جداً وفي كثير من الأحيان قائم على ابتزاز الحكومة وبعض ووزاراتها" حسب قوله.

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