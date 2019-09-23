عبد المهدي يلتقي رئيس جمهورية الصين

2019/09/23 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، برئيس جمهورية الصين شي جين بينغ.

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقى قبل قليل برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ".

واضاف ان "الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات الامنية والاقتصادية والتجارية".

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