2019/09/23 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص عدد من لاعبي الكرخ السابقين يتقدمهم علي رشيد وسجاد حسين ووسام عادل في صدد تقديم شكوى للاتحاد الاسيوي بشأن تأخر دفع مستحقاتهم منذ عدة مواسم حيث سيقوم اللاعبين المذكورين اعلاه بتوكيل محامي مصري خبير بقضايا “النزاعات الرياضية” من اجل استعادة حقوقهم علماً ان اللاعب علي رشيد كان قد كسب قضية الشكوى بوقت سابق

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