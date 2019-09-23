إقامة مؤتمر مستقبل التعايش ما بعد داعش في اربيل

2019/09/23 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين بحضور عدد من اعضاء البرلمان والوزراء والاكاديميين ومدراء بعض المنظمات السلم الاجتماعي ورجال الدين من مختلف الاديان وبمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم 21 ايلول، تم تنظيم “مؤتمر مستقبل التعايش ما بعد داعش” من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية في اربيل .في هذا المؤتمر كان للايزيديين وجود و قد …

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