العثور على جثة فتاة من ضحايا العبارة جنوبي الموصل

2019/09/23 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت فرق الدفاع المدني على جثة فتاة تعود لضحايا العبارة جنوبي الموصل .وقال مصدر في الدفاع المدني ان”فرق الدفاع المدني عثرت على جثة فتاة في العشرينات من العمر ، بالقرب من ضفاف دجلة في قرية البو سيف جنوبي الموصل “.واضاف :” ان فرق الدفاع المدني سلمت جثة الفتاة للطب العدلي بالموصل “.

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