2019/09/23 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

افاد مصدر امني، باستشهد عنصر في الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، اليوم

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