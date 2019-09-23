الامن النيابية تكشف عن مهام لجنة متابعة قصف مقرات الحشد

2019/09/23 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الاسدي عن مهام اللجنة المؤقتة في قضية استهداف مقرات الحشد الشعبي.وقال الاسدي في تصريح لـ/SMG/ ، ان” مجلس النواب صوت على تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في استهداف مقرات الحشد الشعبي” ، مبينا أن ” اللجنة شكلت من رؤساء الكتل السياسية والامن والدفاع القانونية واللجان المختصة ...

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