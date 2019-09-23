وزارة الزراعة : تحويل جنس الاراضي الزراعية مخالف للقانون ولسنا الجهة المسؤولة عن ايقافها

2019/09/23 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ان عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويل جنسها الى سكني او تجاري يعد مخالفة قانونية ولايتم بموافقات أصولية ورسمية من الجهات المختصة، مبيناً أن الوزارة ليست الجهة المخولة لايقاف ذلك.

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