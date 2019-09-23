توجه حكومي لتقليص اعداد الموظفين من خلال هذا الاجراء

2019/09/23 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا، ان" هذا الاجراء سيتم عبر تعديل قانون التقاعد الموحد"، مبينا، ان" تعديل قانون التقاعد يحتاج الى دراسة مستفيضة قبل الشروع بتعديله".وفي سياق متصل اكد المراسل على انه" توجد مباحثات داخل البرلمان لحسم منصب رئيس لجنة النزاهة النيابية اضافة الى مناقشات قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين".واضاف، ان" الكثير من مقترحات ستقدم لجعل رواتب كردستان العراق تمنح عن طريق البطاقة الالكترونية".انتهى..م.م

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