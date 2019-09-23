النزاهة النيابية تنتخب رئيسا لها بعد انسحاب الصجري

2019/09/23 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اكد عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي، اليوم الاثنين، أن لجنته ستنتخب اليوم رئيسا للجنة بعد انسحاب النائب علي الصجري من الترشيح.وقال الجشعمي في تصريح لـ/SNG/،إن “لجنة النزاهة النيابية تنتخب اليوم رئيسا للجنة ونائبه ومقررا”، مبينا ان “النائب علي الصجري انسحب من الترشيح على رئاسة اللجنة وبقى المرشح احمد المشهداني”.واشار الى ان ...

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