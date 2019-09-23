2019/09/23 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة العدل 2013 وخلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “محكمة الجنايات نظرت دعوى تخص التفجير الإرهابي الذي طال وزارة العدل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام بحق 9 إرهابيين متورطين بتفجير وزارة العدل 2013 وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام بحق 9 إرهابيين متورطين بتفجير وزارة العدل 2013) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام بحق 9 إرهابيين متورطين بتفجير وزارة العدل 2013) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).