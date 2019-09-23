النقل: حققنا 3160 نقلة عبر اسطول الشاحنات البري خـلال شهر آب المـاضي

2019/09/23 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تحقيق 3160 نقلة عبر شاحنات اسطول الشركـة العامـة للنقـل البـري خـلال شهر أب الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته “الغد برس”، ان “النقلات تنوعت بين مادة الحنطة والرز المستورد ضمن مفردات البطاقة التموينية ومعدات كهربائية مع أسمـدة زراعيـة ووقود الكـاز”.واضافت انه “سجل اسطول ...

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