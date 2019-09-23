الرئيس الصيني لعبد المهدي: زيارتكم حققت اهدافها وسنحول الاتفاقيات لمشاريع على الأرض

2019/09/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

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