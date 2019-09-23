2019/09/23 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TDTnx5rbfKs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العطافي : استجواب الوزراء لا يعني اقالتهم بل الاستفسار بشأن ما يجري) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العطافي : استجواب الوزراء لا يعني اقالتهم بل الاستفسار بشأن ما يجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).