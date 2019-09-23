فوز النائب ثابت العباسي برئاسة لجنة النزاهة النيابية

2019/09/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/سومر نيوز

أفاد مصدر برلماني، اليوم الإثنين، بفوز النائب ثابت العباسي برئاسة لجنة النزاهة النيابية.

وقال الم...

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