بحضور بوتن.. مدرعات تسقط من السماء قبل أن تقع

2019/09/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

في مشهد غير معتاد، ألقت طائرات عسكرية روسية مركبات مدرعة من ارتفاع 5 آلاف قدم إلى الأرض، إلا أن اثنتا...

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