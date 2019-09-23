رويترز: السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

2019/09/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز، اليوم الاثنين، إن السعودية استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن "إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا".

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.



ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية أيلول.

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