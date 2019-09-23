مصدر: السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

2019/09/23 | 14:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز، الاثنين، إن السعودية استعادت حوالي 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.



ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية أيلول.

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