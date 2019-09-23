تيار الحكيم ينتقد زيارة عبدالمهدي الى الصين: أين الاتفاقيات المهمة؟

2019/09/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، الأحد، زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى جمهورية الصين الشعبية، فيما أكد خلو الزيارة من توقيع اي اتفاقيات مهمة.

وقال النائب عن التيار علي البديري، انه “من الغريب جداً ذهاب عبدالمهدي على رأس وفد حكومي كبير يضم وزراء ومحافظين ومستشارين، ويكون خالياً تماماً من اي تواجد برلماني، وكان يفترض ذهاب اعضاء من لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، وكذلك لجنة الاقتصاد والاستثمار”.

وبين البديري ان “عبدالمهدي، اعلن ان هذه الزيارة ستشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية وغيرها مهمة مع الجانب الصيني، وهذه الاتفاقيات بحاجة الى دعم من قبل البرلمان العراقي، فكيف يدعم البرلمان هكذا اتفاقيات وهو غاب تمام عن توقيعها؟”

وأضاف انه “رغم مرور ايام على زيارة عبدالمهدي، لكنه لغاية الآن لم يوقع اي اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية، ولا نعرف سبب الزيارة، اذا كانت تخلو من توقيع اي اتفاقيات اقتصادية او أمنية او غيرها”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يزور الصين حالياً على راس وفد كبير، حيث تحدث يوم الجمعة، في لقاء مع الوفد الرسمي العراقي، في مقر الإقامة، عن أهمية زيارة الصين ووصفها بالمفصلية وان الإعداد لها تم بشكل مبكر وان العلاقات مع الصين واسعة وحجم التبادل التجاري بلغ ٣٠ مليار دولار سنويا لصالح العراق، مشيرا الى ان الهدف هو تطوير البنى التحتية التي سترتكز عليها مشاريع الاعمار والخدمات وتطوير الاقتصاد بالاستفادة من الامكانات الكبيرة للصين وتجربتها الناجحة.

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