جامعة البصرة للنفط والغاز تستقبل وفداً من جامعة شهيد چمران الايرانية وتبحث سبل التعاون العلمي

2019/09/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت جامعة البصرة للنفط والغاز صباح اليوم الاحد الثاني والعشرين من ايلول الجاري وفداً من جامعة شهيد چمران الايرانية وذلك لبحث تعزيز العلاقات العلمية بين الجانبين ، وكان في استقبال الوفد السيد رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الاستاذ الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي والسادة عمداء الكليات وعدد من المسؤولين في الجامعة ، ورحب الكعبي بالوفد […]

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