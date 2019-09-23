2019/09/23 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة استخبارية من احباط عملية خطف طفلة ..والقبض على الخاطف وسط بغداد .وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان : قوة استخبارية احبطت عملية خطف طفلة وتلقى القبض على الخاطف وسط بغداد.واضاف : تم احالة المتهم الى الجهات المختصة.

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