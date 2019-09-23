العمل تشارك في الاحتفالية السنوية ليوم السلام العالمي

2019/09/23 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في احتفالية اليوم العالمي للسلام التي اقامتها المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم امس الاحد في قاعة مسرح المفوضية.

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