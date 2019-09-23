الحلبوسي: مجلس النواب يدعم تسهيل إجراءات انجاز المعاملات التقاعدية

2019/09/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، دعم البرلمان لهيئة التقاعد الوطنية في تسهيل الإجراءات المتبعة لإنجاز المعاملات التقاعدية.

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