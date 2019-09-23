جنايات الكرخ: الإعدام بحق 9 إرهابيين متورطين بتفجير وزارة العدل 2013

2019/09/23 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ حكما بإعدام تسعة إرهابيين أدينوا بالاشتراك في تنفيذ التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة العدل 2013 وخلف عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

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