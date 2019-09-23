الحلبوسي يبحث مع الساعدي تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى

2019/09/23 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل الساعدي.وبحسب بيان المكتب الاعلامي للحلبوسي وتلقته وكالة صدى، إنه “جرى خلال اللقاء مناقشة تسريع إجراءات المتقاعدين والشهداء والجرحى، والتأكيد على تطبيق القوانين النافذة التي تنصُّ على حقوقهم التقاعدية”.كما حثَّ الحلبوسي على “بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين”، مبينا “دعم مجلس

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