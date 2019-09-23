انتخاب الجشعمي نائبا لرئيس لجنة النزاهة النيابية

2019/09/23 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، النائب، خالد الجشعمي، نائباً لرئيس الهيئة.

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