عبد المهدي يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ

2019/09/23 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الأخير "التقى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ".ويجري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة إلى الصين بدأت منذ يوم الخميس الماضي، برفقة وفد يضم وزراء ومحافظين ومستشارين بهدف عقد اتفاقات وتفاهمات بين بغداد وبكين في عدة مجالات بينها التعليم والنقل والصناعة والزراعة.انتهى..م.م

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