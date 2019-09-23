مفوضية انتخابات نينوى: يجري التدقيق في التواقيع المقدمة لتشكيل اقيلم نينوى

2019/09/23 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلن مدير إعلام مكتب إنتخابات نينوى فرحان الكيك انهم استلموا ٥١ الف توقيع ضمن إجراءات إنشاء إقليم نينوى ويجري التدقيق بصحتها ومدى مطابقتها للإجراءات القانونية.

وقال الكيكي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم تقديم قوائم بأسماء الناخبين والبالغ عددهم ٥١،٠٠٠ ويجري حاليا تدقيق الأسماء من حيث رقم الناخب للتأكد من وجود أسمائهم في سجل ناخبي محافظة نينوى كمرحلة أولى”.

واضتف “سيتم في المرحلة الثانية تدقيق التواقيع الواردة في تلك القوائم والتاكد من صحتها..



ويتبعها ما تبقى من الإجراءات القانونية “.وتابع ” مكتب انتخابات نينوى حاليا بصدد عمليات التدقيق وفق القانون ولم يتم قبول الطلب لحين اكمال كافة الإجراءات القانونية والتاكد من كافة البيانات”.

وكان المتحدث باسم ما يصطلح عليه ”اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى وعد عز الدين ” قد اعلن في تصريح صحفي امس الأحد 22 سبتمبر / أيلول 2019، أنهم تقدموا بطلب إلى مفوضية الانتخابات موقع بأسماء أكثر من 51 ألف مواطن من أهالي المحافظة، للحصول على ترخيص بإنشاء إقليم نينوى، ثم البدء بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم وإكمال الخطوات الدستورية لإعلان الإقليم”.

مضيفا ” أن لديهم تنسيق كامل مع بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من دول الجوار وكذلك في إقليم كردستان، لكنها غير مدعومة من تركيا أو من الولايات المتحدة الأمريكية”.

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