رئيس مجلس الوزراء يلتقي الرئيس الصيني

2019/09/23 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ألتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين، الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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