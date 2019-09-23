2019/09/23 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكمها بشان قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد قررخلال الاسبوع الماضي، تأجيل النطق بقرار الحكم بحق كل من صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، المتهمين بقضية تزوير أوراق ترشح عدنان درجال إلى اليوم الاحد.وقال مصدر في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة جنايات الرصافة تصدر قرارها بشأن قضية تزوير عدنان درجال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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