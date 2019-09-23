2019/09/23 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بحسب تغريدة على حساب المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في تويتر.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يلتقي رئيس جمهورية الصين الشعبية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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