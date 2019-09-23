2019/09/23 | 14:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. كلمة عبد المهدي في منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني في بكين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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كلمة عبد المهدي في منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني في بكين
الاثنين
23
أيلول
2019 :
02:21 pm
7
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كلمة عبد المهدي في منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني
في بكين
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. كلمة عبد المهدي في منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني في بكين) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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