الجشعمي نائبا لرئيس لجنة النزاهة والمياحي مقررا

2019/09/23 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG-افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، انتخاب خالد الجشعمي نائبا لرئيس لجنة النزاهة.وقال المصدر لـ/SNG/، إنه تم انتخاب عبد الامير المياحي مقرراً للجنة النزاهة.

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