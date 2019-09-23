“بالصور”.. نجاة عبد الحسين عبطان من حادث سير

2019/09/23 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نجى وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان من حادث سير على احدى الطرق الخارجية، صباح اليوم الاثنين.وتظهر صور حصلت عليها “يس عراق” الاضرار التي لحقت بسيارة عبطان وهي من نوع “تيوتا لاندكروسر”.

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