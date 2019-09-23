محافظ النجف يوقع مع شركات صينية كبرى مذكرات تفاهم لتطوير شبكات المجاري وانشاء الطرق والإنفاق والجسور في النجف الأشرف وقطار معلق مع كربلاء

2019/09/23 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري عن توقيعه مذكرات مع شركات صينية لإقامة مشاريع خدمية و بنى تحتية في المحافظة ضمن العقد الصيني.وبيّن الياسري في تصريح لوكالة نون إن المفاوضات المباشرة مع الجانب الصيني أسفرت عن توقيع مجموعة اتفاقيات مهمة ستسهم بالارتقاء بالواقع الخدمي، حيث شملت الاتفاقيات قطاعات تطوير شبكات الصرف الصحي والطرق والإنفاق والجسور في النجف فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم لأنشاء قطار سريع بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة مع شركات صينية عملاقة في السكك الحديد.

وتابع الياسري ان توقيع الاتفاقيات تمت صباح هذا اليوم في المنتدى الاقتصادي العراقي الصيني بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي و كبريات الشركات الصينية وتم عرض ما يحتاجه العراق في مجال الإعمار والاستثمار.

وختم الياسري " هناك مفاوضات مستمرة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشاريع خدمية مهمة في المحافظة ستسهم بشكل كبيرة بتغيير الواقع الخدمي في النجف الأشرف وتطوير الواقع الخدمي فيها ".

يشار الى ان محافظ النجف يزور الصين حاليا بىفقة الوفد الحكومي برئسة عادل عبد المهدي

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