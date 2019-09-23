مقتل مدني واصابة آخر في نزاع مسلح في ديالى

2019/09/23 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مدني مصرعه واصيب آخر في نزاع مسلح في ناحية السعدية بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان نزاعا مسلحا وقع في مقهى شعبي في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة ، اسفر عن مصرع رجل وجرح آخر “.واضاف :” ان قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث ، فيما تم نقل الجثة الى […]

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