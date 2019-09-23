برلمان كوردستان يعقد جلسة هذا الاسبوع

2019/09/23 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت هيئة رئاسة برلمان اقليم كوردستان عقد جلسة اعتيادية بعد غد الاربعاء.

و دعت الرئاسة في بيان اعضاء البرلمان كافة الى حضور الجلسة رقم 2 الاعتيادية للسنة التشريعية الاولى للدورة الخامسة التي ستنعقد في الساعة الـ11 صباحا يوم الاربعاء المصادف 25 – 9 – 2019.

هذا ولم تنشر هيئة الرئاسة جدول اعمال الجلسة.

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