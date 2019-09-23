2019/09/23 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز يوم الاثنين إن السعودية استعادت حوالي 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ستستعيد إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).