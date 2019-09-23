2019/09/23 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قاسم الاعرجي يؤدي اليمين نائبا في البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بان قاسم الاعرجي أدى اليمين الدستوريو نائبا في مجلس النواب.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قاسم الاعرجي يؤدي اليمين نائبا في البرلمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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