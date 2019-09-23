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قاسم الاعرجي يؤدي اليمين نائبا في البرلمان


قاسم الاعرجي يؤدي اليمين نائبا في البرلمان
2019/09/23 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

افاد مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بان قاسم الاعرجي أدى اليمين الدستوريو نائبا في مجلس النواب.

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