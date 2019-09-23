2019/09/23 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت النائبة عن كتلة سائرون ايناس المكصوصي، اليوم الاثنين، براءة ذمتها من استلام مخصصات بدل ايجار، مطالبةً بتحويل تلك المبالغ الى للعوائل المتعففة في محافظة واسط.

وقال المكصوصي في بيان تلقته " الغد برس"، ان "اعن براءة ذمة امام شعبي وابناء محافظتي واسط باني لم استلم مخصصات بدل ايجار ومنذ دخولي البرلمان وحتى اليوم لم استلم هذه الاموال لشعوري بانها حق للشعب واطلب تحويل تلك المبالغ للعوائل المتعففة في محافظتي وهي لأبناء محافظتي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائبة تعلن براءة ذمتها من استلام مخصصات بدل الايجار وتطالب بتحويلها لأبناء محافظتها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائبة تعلن براءة ذمتها من استلام مخصصات بدل الايجار وتطالب بتحويلها لأبناء محافظتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).