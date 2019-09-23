2019/09/23 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل خبير متفجرات بتفجير عبوة ناسفة في أطراف بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "أحد خبراء المتفجرات برتبة مفوض، قُتل، أثناء معالجته عبوة ناسفة في قرى أطراف مدينة بعقوبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خبير متفجرات بتفجير عبوة ناسفة في أطراف بعقوبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل خبير متفجرات بتفجير عبوة ناسفة في أطراف بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).