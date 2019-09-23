قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية وصالح يلتقي وزير الخارجية الامريكي

2019/09/23 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاحد، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح يستهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وابلغ المصدر المطلع بأن صالح سيبحث مع بومبيو عدة ملفات تخص الوضع في العراق والمنطقة.

وتابع المصدر انه ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية.

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