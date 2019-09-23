درجال يربح المعركة… جنايات الرصافة تحكم على صباح رضا و ستار زوير بالحبس سنتين

2019/09/23 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكمها بشان قضية تزوير اوراق ترشح النجم الدولي السابق عدنان درجال، لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد قرر خلال الاسبوع الماضي، تأجيل النطق بقرار الحكم بحق كل من صباح رضا ووليد طبرة وستار زوير، المتهمين بقضية تزوير أوراق ترشح عدنان درجال إلى اليوم […]

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